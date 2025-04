Strade alluvionate, stralciati i fondi

A Roncofreddo è un vero e proprio scandalo avere stralciato i fondi destinati a interventi di ricostruzione necessari e urgenti sulle strade comunali. Durante l’incontro tenutosi presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena mercoledì 2 aprile, a cui hanno partecipato la sindaca Sara Bartolini e il vicesindaco Enrico Marangoni, la società Sogesid e la nuova struttura commissariale hanno confermato l’assenza di copertura finanziaria per l’esecuzione di importanti e urgenti interventi sulle vie Rudigliano, Peschiera II tratto, Compagnia (Ciola Araldi) e Rubicone II tratto. A ottobre 2023, l’Amministrazione di Roncofreddo ottenne con l’ordinanza commissariale n. 13, 3.450.000 euro per gli interventi in queste vie. Con l’emissione dell’ordinanza 33, queste risorse sono state drasticamente ridotte a 568.523 euro prevedendo, di fatto per questi interventi, la sola progettazione ma non le somme per l’esecuzione dei lavori. Una scelta che colpisce in maniera drammatica la quotidianità di residenti, attività e imprese che in caso di pioggia persistente rischiano ogni volta di rimanere isolati. Su tutta la provincia di Forlì-Cesena sono stati commissionati 62 interventi a Sogesid da parte dei Comuni interessati dall’alluvione del 2023: solo i 4 del Comune di Roncofreddo non hanno viste riconfermate le risorse per i lavori. Ha detto la sindaca Sara Bartolini: "Non possiamo accettare che non siano stati considerati prioritari il consolidamento e la messa in sicurezza di zone in cui dopo poche ore di pioggia, viene messo a rischio il transito dei residenti".

Ermanno Pasolini