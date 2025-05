"Strade chiuse per il Triathlon, così si allontanano i visitatori"

La chiusura delle strada, in occasione dell’ultimo Triathlon Challange Cesenatico, ha sollevato ancora una volta la polemica fra coloro che si lamentano per i disagi e i mancati incassi e coloro che invece sostengono l’importanza di manifestazioni che portano in riviera migliaia di turisti. Secondo la minoranza di centrodestra certi eventi sportivi creano più disagi che benefici e sull’argomento intervengono la Lista Buda, Fdi e Lega (nella foto) con critiche pesanti: "Si continua ad investire su nuove manifestazioni mentre gli eventi storici della città, come la Nove Colli, stanno perdendo valanghe di iscritti. Non abbiamo nulla contro il Triathlon Challenge, ma come hanno evidenziato quasi tutti gli operatori turistici, questo evento ha allontanato tanti visitatori. L’informazione tambureggiante dei giorni scorsi, infatti, ha avuto un effetto disincentivante, con tante strade chiuse e l’impossibilità di raggiungere le spiagge e le tante attività commerciali che vivono di turismo, con molti pendolari che hanno preferito trascorrere la loro domenica in altri lidi". I consiglieri Roberto Buda, Filippo Zamagni e Fabio Bandieri attaccano l’amministrazione: "Nello scorso fine settimana, nonostante il sole, sulle spiagge c’erano pochissime persone. La gente si lamenta e nonostante questo la maggioranza continua a sostenere i vantaggi di questi eventi, millantando numeri inventati e spiagge affollate, quando la realtà ci racconta invece di una situazione diametralmente opposta. Certe scelte non possono essere prese sulla pelle dei cittadini che hanno il sacrosanto diritto di lavorare. La speranza è che la giunta apra gli occhi e corregga quegli errori che, anche quest’estate, sembrano ripetersi con ottusa cocciutaggine".

g.m.