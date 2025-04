Strade e frane, la Provincia nel mirino di FdI

Non si placano le polemiche di Fratelli d’Italia verso la provincia per strade e frane. Da dieci giorni la Sp9 che da Montiano porta a Longiano è chiusa per una frana e per questo, in considerazione soprattutto dei disagi che continuano ad avere i cittadini, i consiglieri provinciali di FdI Valerio Bernabini, Enrico Castagnoli e Daniela Saragoni hanno presentato un’interrogazione chiedendo un intervento urgente della Provincia. "Nonostante metà della carreggiata sia parzialmente occupata – dicono –, peraltro solo nel tratto a senso unico di accesso alla rotonda, la Sp9 è stata inspiegabilmente e completamente interdetta al traffico, anche nel tratto di uscita dalla rotonda. Questa chiusura crea profondo disagio ai residenti, in particolare a chi abita fuori dal centro abitato e a chi da Longiano deve raggiungere Montiano. Chiediamo che almeno siano rimossi i detriti dalla strada e il divieto di transito della corsia in direzione Montiano e che il muretto crollato possa essere ricostruito. Quanto vuole attendere ancora la Provincia? Non si rende conto dei disagi che crea ai cittadini? Noi di Fratelli d’Italia continueremo a far sentire la loro voce e non arretreremo di un passo fino a quando la Provincia non abbandonerà la propria inerzia e farà finalmente il suo dovere". Poi c’è l’intervento della deputata FdI Alice Buonguerrieri ed Enrico Castagnoli, capogruppo del partito in provincia: "La situazione disastrosa della Sp13 Valle Uso è solo l’ultimo esempio di quanto sia grave il livello di degrado della rete viaria provinciale. E invece di affrontare la problematica con serietà e responsabilità, l’altra sera, durante una riunione pubblica nel Comune di Borghi, la Provincia e l’Unione dei Comuni, rappresentata fra gli altri dalla sindaca di Roncofreddo Bartolini, preferiscono scaricare ogni colpa sul Governo, accusandolo di aver tagliato risorse alla Provincia per dirottarle sul Ponte sullo Stretto. Una tesi sostenuta dal presidente Lattuca anche durante l’ultimo consiglio provinciale e da altri esponenti del Pd. Ancora una volta, dunque, siamo di fronte ad una sinistra che diffonde notizie false, racconti totalmente fuorvianti, utili solo a coprire anni di inefficienze e scarsa manutenzione".

E continuano: "Non esiste alcun taglio ai fondi delle Province per finanziare il Ponte sullo Stretto. Lo stato di manutenzione della viabilità, come è noto, è poi un problema che nasce da lontano. Lattuca e Bartolini dovrebbero spiegare per quale motivo, negli ultimi dodici anni di Governo di sinistra, non vi si è posto rimedio o argine, anziché attaccare il Governo Meloni in carica da due anni e diffondere notizie false. Lattuca e Bartolini spieghino piuttosto come intendono intervenire oggi, con i fondi già disponibili, per risolvere i disagi di cittadini e imprese che percorrono ogni giorno strade come la SP13 in condizioni inaccettabili".

Ermanno Pasolini