Strade e marciapiedi, lavori per 900mila euro

Il Comune investe 900mila euro nella manutenzione delle strade. È questa la somma messa a disposizione dall’Amministrazione per il piano asfalti 2023, in linea con i numeri degli anni scorsi. I lavori inizieranno nei primi giorni di maggio e ad aggiudicarseli è il consorzio Concos di Santarcangelo, che ha offerto un ribasso del 4,95% sulla base d’asta. Complessivamente sono previsti 20mila metri quadrati di asfaltature diffuse in varie strade del centro e nelle frazioni, oltre a 1.300 metri quadrati di sistemazione dei marciapiedi, incluso quelli sul lungomare e il viale Roma realizzati in porfido. Si interverrà anche sugli arredi urbani e si procederà con la sostituzione integrale di tutti i tavolati in legno di piazza Spose dei Marinai sul molo di Ponente. Questi lavori sono progettati in base ad un piano redatto da Cesenatico Servizi in sinergia con i tecnici comunali, in base alle criticità segnalate da quartieri, residenti e Polizia locale.

Il sindaco Matteo Gozzoli spiega l’importanza degli interventi: "Il piano asfalti scontenta sempre qualcuno perchè dobbiamo lavorare con le risorse a disposizione e siamo consapevoli che la cittadinanza è molto sensibile al tema; noi cerchiamo di lavorare a testa bassa, giorno dopo giorno, e da sei anni ad oggi abbiamo investito oltre 6 milioni di euro. Migliorare gli asfalti e i marciapiedi contribuisce alla sicurezza dei cittadini e alla bellezza della nostra città".

g.m.