Strade, ecco i lavori del secondo lotto

di Ermanno Pasolini

A Savignano sul Rubicone sono stati affidati i lavori del secondo lotto di asfalti che erano iniziati in ottobre con un primo lotto di investimenti per 400 mila euro grazie ai quali sono state riqualificate sette strade comunali. Questa nuova tranche di interventi comprende anche la bonifica della sede stradale di viale della Libertà per 150mila euro e il rifacimento del percorso ciclabile di via Cagnona per 265mila euro.

Lunedì 13 febbraio si svolgerà un incontro tecnico in previsione della partenza del cantiere che si aprirà in primavera. Il progetto per via Cagnona prevede la realizzazione di circa 330 metri lineari di percorso protetto e ciclabile a margine della strada. Si tratta del ripristino di un tratto di strada che presenta dissesti diffusi e quindi è urgente la messa in sicurezza del percorso protetto riservato ai ciclisti, da finanziarsi tramite fondi Pnrr. L’importo di 265mila euro è finanziato per 165mila euro dall’Unione Europea e per 100mila dal bilancio comunale, linea di finanziamento NextGenerationEU. Si partirà con questo primo tratto ma al termine l’intervento interesserà circa 500 metri lineari di percorso. Riguarderà invece le immediate vicinanze del centro storico il cantiere di Viale della Libertà. Il progetto prevede la bonifica puntuale delle radici delle alberature ai lati del viale, con l’abbattimento di cinque piante. La bonifica delle radici riguarderà il tratto del viale fra piazza Giovanni XXIII all’incrocio con via Della Pace, e un tratto di via della Pace, dalla rotatoria all’incrocio con Viale della Libertà a via F.lli Rosselli, circa 730 metri di strada interessati. Oltre alla bonifica si procederà al rifacimento del manto stradale, in modo da restituire una viabilità sicura e agevole a una delle principali arterie della viabilità del centro storico.

Dicono il sindaco Giovannini e l’assessora Morara: "Continuiamo con la riqualificazione delle nostre strade. Finalmente partiamo con i lavori in viale della Libertà che contribuiranno a migliorare la sicurezza e la fruibilità del centro. Il percorso protetto di via Cagnona invece rappresenta il nostro collegamento diretto per la mobilità ciclopedonale verso il mare. Due interventi molto importanti per Savignano che ci permetteranno di godere ancora di più della nostra città".