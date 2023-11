"Strade franate, arrivano 2,3 milioni"

È stata pubblicata l’ordinanza numero 13 del commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo che destina le risorse per la rete viaria in relazione agli interventi urgenti.A l comune di Sarsina, duramente colpito dai fenomeni alluvionali e in particolare dalle frane di maggio, sono stati destinati due milioni 300mila per la rete viaria che si aggiungono ai 600mila già ottenuti per le somme urgenze.

"Si tratta della fase 2 – spiega il sindaco Enrico Cangini -: la prima consisteva nelle somme urgenze effettuate nell’imminenza dei fenomeni alluvionali, mentre questo secondo step contempla gli interventi sulla rete viaria urgenti, di primo consolidamento e messa in sicurezza fino a che non partirà la ricostruzione vera e propria a metà del prossimo anno con i piani di ricostruzione dove il comune ha stimato oltre venti miliardii danni. Si tratta quindi di una fase transitoria e le risorse, pari a quanto richiesto dal Comune, dovranno essere impegnate per il 10% entro fine anno mentre le restanti somme saranno impiegate nel 2024 e consentiranno di intervenire nelle zone più fragili e dissestate del territorio".

"Il commissario Figliuolo – prosegue Cangini – sta mantenendo i propri impegni. Per i comuni più piccoli e con organici più ristretti, come Sarsina, è prevista la possibilità di avvalersi della struttura commissariale sia per la progettazione sia come stazione appaltante. Adesso sarà cruciale per gli enti organizzarsi con il personale necessario a gestire le ingenti risorse che giungeranno sul territorio".