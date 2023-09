Strade, lavori per 900mila euro

di Ermanno Pasolini

Stefania Morara, assessora ai lavori pubblici di Savignano, ha fatto il punto sull’asfaltatura delle strade, dopo richieste e segnalazioni effettuate da diversi cittadini, fra centro e frazioni.

Assessora, la situazione?

"Quello delle asfaltature è stato in questi anni un tema molto caro all’Amministrazione, che, ogni anno, ha stanziato ingenti risorse per aumentare la sicurezza stradale e porre rimedio alle situazioni di maggior criticità con lo strumento programmatorio definito dal 2016 ’piano strade’ alle segnalazioni raccolte negli incontri nei quartieri, con i cittadini e attraverso il canale ’Comunichiamo’".

Quali gli interventi chiave?

"Finora sono stati realizzati interventi per la messa in sicurezza per un importo di oltre 900mila euro, tra i quali la via Rio Vecchio Villagrappa, le vie Romea a Savignano Mare, Galilei, Torricelli, Selbelle II per, 400mila euro, il primo tratto di viale della Libertà (50mila), via Togliatti a completamento della messa in sicurezza della ciclabile del 2021 per altri 30mila euro, alcuni tratti della via Emilia ad integrazione degli interventi per la realizzazione dell’anello di via Alberazzo e l’attraversamento sulla via Emilia in corrispondenza della via Galvani per la messa in sicurezza dei ragazzi all’uscita da scuola (30mila).

Quali saranno gli ultimi?

"Durante i mesi estivi si è conclusa la messa in sicurezza del percorso protetto in via Cagnona (275mila euro) e il completamento del tappeto di usura di via Micca nel quartiere Cesare". E i prossimi?

"Partirà entro l’autunno l’asfaltatura di via Rauto per 140mila euro nel quartiere di San Giovanni, con i Comuni di Longiano e Gatteo, per i quali Savignano è capofila e sono stati affidati i lavori di via Cappona Rurale II tratto, andata in gara il 24 giugno, per 300mila euro e cofinanziati dall’Ente per altri 150mila euro. Entro l’ anno saranno completate tutte le traverse lato mare di corso Vendemini: vicoli Voltone, Montesi, Zanotti e Guidoni per 475mila euro".

Sono state decine le richieste per la messa in sicurezza di viale della Libertà.

"E’ in corso la progettazione di viale della Libertà nel tratto tra via del Lubelza e l’anello di via Alberazzo per 750mila euro che contiamo di cantierare in primavera".