Più sicurezza stradale per chi viaggia sui pedali. Col progetto "Via Romagna" sono infatti in arrivo nuove segnaletiche, aree di sosta e strade più sicure per i cicloturisti. La Provincia di Forlì-Cesena avvia, infatti, il progetto "Via Romagna-una rete di percorsi ciclopedonali", con l’obiettivo di rendere più accessibile e attrattivo l’itinerario dedicato agli amanti della bicicletta e delle passeggiate.

Grazie ad un investimento di 394mila euro, metà provenienti dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo e metà da risorse provinciali, saranno realizzate nuove segnaletiche, aree di sosta attrezzate, e interventi di manutenzione lungo i tracciati che attraversano i Comuni di Castrocaro, Bertinoro, Meldola, Galeata, S.Sofia, Forlì, Forlimpopoli, e per la Valle del Savio Bagno di Romagna, Sàrsina, dove si sviluppano anche le strade percorse dal compianto Marco Pantani per gli allenamenti.

Il progetto si inserisce all’interno del più ampio itinerario ciclabile regionale, che coinvolge anche altre province e prevede la tabellazione completa della Via Romagna, 462 chilometri da Comacchio a S.Giovanni in Marignano, che attraverserà anche il nostro entroterra provinciale. Il progetto prevederà la tabellazione dei tracciati della Granfondo Nove Colli e Granfondo Via del Sale.

Sono 3 i principali interventi previsti: segnaletica verticale con installazione di 23 cartelli dedicati ai percorsi ciclistici della Via Romagna e delle 2 Granfondo, oltre a 8 pannelli informativi sui Comuni attraversati. Aree di sosta attrezzate con la creazione di 7 postazioni per riparazione delle biciclette, 3 punti ricarica per e-bike e 3 aree coperte con panchine. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile lungo circa 1,8 Km. della Via Romagna.

I lavori, della durata di 90 giorni, prenderanno avvio subito dopo l’aggiudicazione della gara in corso. "Via Romagna è un progetto importante per il nostro territorio- sottolinea Matteo Gozzoli, consigliere provinciale con delega al turismo-, perché unisce sport, natura e accoglienza in un unico grande itinerario. L’obiettivo è offrire ai cicloturisti un’esperienza più completa e sicura, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle nostre colline. Il nostro entroterra è stato duramente colpito dall’alluvione. Se da un lato la priorità resta il ripristino della viabilità, dall’altro è fondamentale investire nella storica vocazione turistica legata al ciclismo".

Gilberto Mosconi