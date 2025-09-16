Strade provinciali, buche e dissesti

Anche l’estate sta ormai finendo, ma ancora niente per la necessaria riasfaltatura di varie strade provinciali che percorrono l’Alto Savio. Residenti e turisti speravano che dalla scorsa primavera in poi sarebbe andata in strada una road map per il rifacimento dei tratti di carreggiate più malconce, ma si sta avvicinando l’autunno e buche, crateri, avvallamenti, punti particolarmente dissestati diventano sempre più numerosi, da ridurre alcuni tratti al limite della percorribilità.

E a proposito di limiti, focalizzando, in specie, il territorio di Verghereto, da un paio di mesi è stato posto il limite massimo dei 50 chilometri orari e il divieto di transito per biciclette e motori lungo la strada provinciale SP93 ’La Radice’ (detta anche della ’Biancarda’), che in 7 chilometri congiunge Verghereto-capoluogo alla località ’La Straniera’, e da qui tramite la provinciale del valico del Fumaiolo a nord verso Alfero e a sud verso il valico stesso e poi a Balze. Un provvedimento di divieto di circolazione per le due ruote, in quanto quella strada è così ammalorata, dissestata, da essere pericolosa per il transito di ciclisti e motociclisti.

Anche la SP93 è una di quelle strade che percorreva il compianto Marco Pantani, durante i suoi allenamenti lungo salite, discese, tornanti, che si snodano nelle varie provinciali in territorio di Bagno e Verghereto. Ma in territorio di Verghereto vi è anche la strada Riofreddo-Capanne che, dopo qualche rattoppo di qualche anno fa, si trova in pessime condizioni nella sua carreggiata. Per di più quella strada, da Capanne a Balze, dall’aprile scorso, è chiusa al transito per una frana situata in territorio di Casteldelci (Rimini). Particolarmente ammalorata è anche la strada Acquapartita-Riofreddo.

Altra provinciale che avrebbe urgente necessità della riasfaltatura è la SP137 Tiberina, che si sviluppa da Bagno di Romagna sud a Canili di Verghereto. Quella strada è messa proprio male, in specie nel tratto Verghereto-Canili. Si tratta di una provinciale molto importante, anzi indispensabile, in quanto è adiacente alla E45 e pertanto, non di rado, viene in soccorso alla superstrada, quando questa, per vari motivi (incidenti, lavori in corso, emergenze), rimane interrotta al traffico.

Una strada, la SP137, realizzata negli anni ‘30, che non di rado deve sopportare (può succedere più volte l’anno) il viavai di migliaia di automezzi il giorno, che ovviamente provocano una forte usura alla sua carreggiata. Messa male è anche la provinciale da San Piero in Bagno a Acquapartita. Qui c’è una novità. Infatti, da metà settembre Hera provvederà alla riasfaltatura, resa necessaria a seguito dei lavori di scavo effettuati per la realizzazione di fognature.

Gilberto Mosconi