Strade vicinali, fondi comunali per i lavori

L’Amministrazione comunale di Cesena ha approvato la compartecipazione alla spesa per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti specifici delle strade vicinali ad uso pubblico via Faraona, via Casalecchio e via Vigona. Nello specifico: via Faraona si sviluppa per circa 600 metri da via Madonna dell’Olivo fino all’intersezione con le vie Casalecchio e Vigona; via Casalecchio si estende per circa 770 metri da via Faraona; e via Vigona registra un’estensione complessiva di circa 200 metri a partire da via Faraona.

A seguito della richiesta di contributo da parte dei proprietari frontisti l’Amministrazione ha deliberato di finanziare l’intervento di manutenzione del fondo stradale nei tratti indicati, per un importo pari al 20% del costo complessivo dell’opera, ovvero 7.261,44 euro.

Il Comune spiega in una nota che l’intervento risponde all’esigenza di garantire una migliore percorribilità e sicurezza delle strade vicinali, importanti per l’accesso alle abitazioni, alle realtà d’impresa agricole e ai terreni di proprietà privata, contribuendo al miglioramento complessivo della rete viaria secondaria.

Le vicinali ad uso pubblico sono strade di proprietà privata, soggette a pubblico transito, appartenenti ai proprietari dei fondi che si affacciano sulle stesse. Sul territorio comunale di Cesena le strade vicinali sono 315 e si sviluppano per una lunghezza complessiva di 285 chilometri, di cui 113 chilometri in gestione, come manutenzione ordinaria e straordinaria, ai consorzi stradali riuniti.