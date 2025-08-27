Strade vicinali, fondi comunali per i lavori

Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Cronaca
CronacaStrade vicinali, fondi comunali per i lavori
27 ago 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
L’Amministrazione comunale di Cesena ha approvato la compartecipazione alla spesa per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti specifici delle strade vicinali ad uso pubblico via Faraona, via Casalecchio e via Vigona. Nello specifico: via Faraona si sviluppa per circa 600 metri da via Madonna dell’Olivo fino all’intersezione con le vie Casalecchio e Vigona; via Casalecchio si estende per circa 770 metri da via Faraona; e via Vigona registra un’estensione complessiva di circa 200 metri a partire da via Faraona.

A seguito della richiesta di contributo da parte dei proprietari frontisti l’Amministrazione ha deliberato di finanziare l’intervento di manutenzione del fondo stradale nei tratti indicati, per un importo pari al 20% del costo complessivo dell’opera, ovvero 7.261,44 euro.

Il Comune spiega in una nota che l’intervento risponde all’esigenza di garantire una migliore percorribilità e sicurezza delle strade vicinali, importanti per l’accesso alle abitazioni, alle realtà d’impresa agricole e ai terreni di proprietà privata, contribuendo al miglioramento complessivo della rete viaria secondaria.

Le vicinali ad uso pubblico sono strade di proprietà privata, soggette a pubblico transito, appartenenti ai proprietari dei fondi che si affacciano sulle stesse. Sul territorio comunale di Cesena le strade vicinali sono 315 e si sviluppano per una lunghezza complessiva di 285 chilometri, di cui 113 chilometri in gestione, come manutenzione ordinaria e straordinaria, ai consorzi stradali riuniti.

© Riproduzione riservata