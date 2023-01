Stranieri in calo a Cesenatico, sono 2.131

La popolazione di Cesenatico è in calo, ma l’immigrazione e l’incremento delle nascite consentono di non perdere molti residenti. È questo il dato più significativo che emerge dalle statistiche dell’ufficio Anagrafe del Comune, che ha elaborato un’interessante documentazione sull’andamento demografico. Al 31 dicembre 2022 la popolazione residente a Cesenatico conta 25.881 abitanti, suddivisi in 13.370 femmine e 12.511 maschi. C’è una flessione di 45 anime rispetto ai 25.926 abitanti dell’anno precedente, limitata ad un meno 0,17 per cento, in virtù del fatto che sono aumentate le nascite e diminuiti i decessi. I nati nel 2022 sono stati infatti 176 (in crescita rispetto ai 147 del 2021), mentre i morti sono 297 contro i 318 dell’anno precedente. Sono calati gli stranieri, oggi 2.131 (1.223 femmine e 908 maschi), di cui 652 (452 femmine e 200 maschi) da paesi della comunità europea, e ben 1.479 provenienti da paesi extraeuropei (771 femmine e 708 maschi). Nel 2021 gli stranieri erano 2.211. Le nazionalità più rappresentate da cittadini stranieri sono l’Albania con 620 persone, Romania (441), Marocco (143), Ucraina (129), Bangladesh (125), Cina (87), Bulgaria (86), e Polonia con 57 persone.

I residenti con età inferiore ai 18 anni sono 3.738 (1.909 maschi e 1.829 femmine), quelli over 65 sono 6.369 persone (di cui 2.819 maschi e 3.550 femmine); la popolazione residente con età superiore a 75 anni conta 3.337 persone (1.392 maschi e 1.945 femmine); infine una curiosità: gli ultra centenari sono 7 di cui uno solo maschio e 6 femmine. All’ufficio Anagrafe si sono iscritte da altri Comuni 826 persone (408 maschi e 418 femmine), e si sono cancellati per trasferimento 750 persone (370 maschi e 380 femmine), determinando un saldo attivo di 76 che è fondamentale per contenere la perdita di residenti.

I nuclei famigliari sono 11.903 (939 le famiglie straniere), di cui ben 4.740 formati da una unica persona. Il quartiere più popoloso è Madonnina-S.Teresa-Cannucceto con 5.829 residenti, seguito da Cesenatico Centro Boschetto con 5.555, Valverde e Villamarina (4.418), Villalta-Bagnarola-Borella (4.118), Sala (3.433), e Ponente con 2.582 residenti. "Grazie al prezioso lavoro degli uffici Anagrafe e Stato Civile - commenta il sindaco Matteo Gozzoli - abbiamo potuto reperire informazioni imporrtanti, che ci permettono di elaborare e capire quali sono i fenomeni in fase di svolgimento nel nostro territorio, come ad esempio i dati relativi ai flussi migratori o all’invecchiamento della popolazione. Lo studio e l’utilizzo di questi dati ci consente di valutare quali siano le maggiori esigenze e quindi le politiche da adottare come priorità".

Giacomo Mascellani