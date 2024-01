Strappa le catenine d’oro al Teatro Verdi: arrestato 19enne

Arrestati due giovani 19enni per furto di catenine e possesso di sostanza stupefacente. È successo nella notte tra venerdì e sabato dopo la segnalazione dei furti al teatro Verdi. Nell’ambito del contrasto dei reati predatori ed il monitoraggio della movida cesenate, la polizia di stato è intervenuta nel locale. All’interno le volanti del commissariato con la collaborazione del personale addetto alla sicurezza, hanno individuato un giovane di 19 anni che, approfittando del locale molto affollato, aveva appena strappato dal collo di un ragazzo una catenina d’oro. Il 19enne, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 catenine sottratte durante la serata ad altrettanti avventori e accuratamente nascoste addosso. Durante il controllo successivo, in via Sostegni, gli agenti hanno notato un giovane 19enne che era stato allontanato dal locale per il comportamento non consono al suo interno. Il ragazzo, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga e ha gettato a terra un manganello in metallo e un involucro con all’interno 100 grammi di hashish. Dopo un inutile tentativo di fuga il ragazzo è stato fermato e trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina. I due giovani 19enni sono stati arrestati per furto con strappo il primo, e il secondo per illecita detenzione di sostanza stupefacente e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ieri mattina il giudice del tribunale di Forlì ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi l’immediata liberazione. Per lo scippatore di catenine è stata disposto l’obbligo di dimora, in attesa del processo.