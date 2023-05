’Strappi e drappi’, l’arte di Claudia Farnedi racconta storie di donne e di rinascita contro la violenza

Inaugura oggi alle 16, al centro commerciale Montefiore, la mostra ’Strappi e drappi’, della designer-fotografa Claudia Farnedi (Claudia Meraviglia) in collaborazione con l’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata. La sensibilità della direzione del supermercato e di Farnedi si incontrano per dare, attraverso l’arte, un segnale forte di attenzione alle tematiche al femminile. L’esposizione è un susseguirsi di immagini che riasssumono femminilità, maternità, relazioni sociali, passato e futuro. Aspetti troppo spesso sviliti, calpestati, maltrattati. Le immagini esposte su 12 pannelli rappresentano un percorso in cui il visitatore può riflettere sul senso della violenza, della lesione, della ferita, dello strappo. "Ma – sostiene Claudia Farnedi - da quello strappo deve scaturire una rinascita. Gli strappi violenti del passato possono divenire drappi preziosi, ma bisogna ricucire con cura ciò che è stato leso". Claudia ha indirizzato la propria creatività alla fusione fotografica e grafica, per dar vita a pannelli che parlassero da soli, senza aggiunta di scritte e parole, perché ogni spettatore possa riflettere profondamente sul senso della violenza e della ricostruzione della donna, e sul vero significato di famiglia come nucleo di educazione, rispetto, valori.

Raffaella Candoli