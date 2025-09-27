Marche, l’ultimo confronto

Cesena
CronacaStrategie per ridurre i consumi, incontro con Energie per la Città
27 set 2025
REDAZIONE CESENA
Strategie per ridurre i consumi, incontro con Energie per la Città

Energie per la Città, società in house del Comune di Cesena, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza un evento aperto a tutti i cittadini dedicato a temi fondamentali come il clima, le abitazioni sostenibili e la gestione consapevole delle bollette energetiche. L’appuntamento è per lunedì alle 18:45, presso la sede di via Aldini 50, Cesena. Durante l’incontro, gli esperti di Energie per la Città guideranno i partecipanti alla scoperta dei concetti chiave per comprendere gli obiettivi legati alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica, con un focus sulle azioni più efficaci per la riduzione dei consumi domestici. A seguire, il pubblico potrà divertirsi con uno spettacolo di improvvisazione teatrale comica a cura di Teatro Tandem, scuola e compagnia d’improvvisazione teatrale locale. Le storie e le risate prenderanno vita in diretta, ispirate dai suggerimenti degli stessi partecipanti su tematiche ambientali. L’evento si concluderà con un brindisi per celebrare gli 8 anni di attività de Lo Sportello ExC, punto di riferimento per l’assistenza energetica e ambientale della città. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. È possibile registrarsi all’evento al seguente link: https://forms.gle/xjsKJpx845dq4vPZ8.

