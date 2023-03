’Street Art’, due interventi finanziati dal Comune

I seguaci di Banksy, artista simbolo della Street Art (arte da strada), sbarcheranno anche a Bagno di Romagna. Il Comune termale ha infatti pubblicato un bando per l’erogazione di contributi diretti a finanziare interventi di Street Art su due luoghi, situati in altrettante aree pubbliche del suo territorio. Dice il sindaco Marco Baccini: "Abbiamo voluto proseguire nel percorso avviato l’anno scorso, quando è stato realizzato un bellissimo intervento di abbellimento della cabina Enel, adiacente alla scuola materna di via Gramsci a San Piero. A tal fine l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione 2.500 euro, destinati per il 2023 alla riqualificazione, mediante interventi di Street Art, di questi due luoghi: la cabina Enel denominata ’Nuova Bagno’ n.574055, posta a Bagno su via Lungosavio e la parete lungo il viottolo tra via Gramsci e via Sacco e Vanzetti".

Aggiunge Baccini: "Le proposte di progetto verranno valutate da una commissione che stilerà una graduatoria finale, basata sui criteri indicati nel bando stesso, tra i quali è riconosciuta particolare importanza alla capacità di coinvolgimento delle scuole, associazioni, cittadini, oltrechè all’originalità del progetto". Sottolinea poi Baccini: "Questo criterio è stata la novità di questo anno, con l’introduzione del quale abbiamo voluto sollecitare i proponenti a coinvolgere in modo diffuso parti della comunità, in particolare gli studenti delle scuole locali. Le domande di contributo finanziario dovranno essere inoltrate entro le 13 di venerdì 7 aprile". Per Info.: www.comune.bagnodiromagna.fc.it.

Gilberto Mosconi