Street tutor nelle ore diurne, ipotesi allo studio

Il tema della sicurezza resta una priorità sia per i residenti, sia per gli operatori commerciali. In quest’ottica il Comune di Cesena, in concerto con gli imprenditori e con le associazioni di categoria, sta valutando la possibilità di implementare ulteriormente il servizio degli ‘Street Tutor’ anche durante le ore diurne e in particolare in occasione delle giornate di mercato. "I riscontri sono positivi – commenta l’assessore alle attività produttive Lorenzo Plumari – e dunque riteniamo sia giusto continuare a sostenere un’iniziativa che sta raccogliendo favore unanime. Ovviamente gli Street Tutor non sono la risposta esaustiva al tema della sicurezza, ma a riguardo rappresentano una componente importante. Il loro intento è quello di vigilare sulla città, restando in stretto contatto con le forze dell’ordine da una parte e con gli operatori commerciali dall’altra, restando ovviamente anche a disposizione del resto della collettività. Non passa in secondo piano in ogni caso il fatto che la stessa presenza di negozi, bar e ristoranti sia un aspetto essenziale in questa partita: le loro luci accese e la loro capacità di attirare persone e movimento nelle strade e nelle piazze rappresentano già per loro conto un importantissimo presidio". Al momento gli street tutor operano durante le ore serali e notturne, ma l’obiettivo è quello di rilanciare: "Anche durante le mattinate del mercoledì e del sabato – riprende Plumari – in particolare nella zona del mercato ambulante c’è chi chiede maggiore attenzione a tutela degli avventori e degli operatori commerciali. Gli street tutor sono in grado di garantire un validissimo supporto alla prevenzione di eventuali reati. Stiamo lavorando per reperire i fondi grazie ai quali estendere gli orari del loro impiego".

Luca Ravaglia