Streghe e stregoni? Ci pensa San Vicinio

di Gabriele Papi

Malocchio e stregoneria (presunta): superstizioni mai del tutto uscite di scena. Vale la pena tornarci su, tanto più che ormai siamo a tiro della nostra festa di San Giovanni che - vecchio detto- svela gli inganni. Abbiamo dunque scovato per i lettori curiosi un libricino d’un secolo fa scritto da un concittadino: Padre Eligio da Cesena, cappuccino di stanza nel convento di Castel Bolognese, autore di ‘Spiritismo e stregoneria’. Titolo stuzzicante, testo interessante. Chiave di lettura: ogni libro, se si vuole, non va solo letto; va interrogato in quello che dice e anche in quello che non dice, cercando di entrare nella mentalità del suo tempo. E allora: il nostro frate, che non era un esorcista, rimproverava chi crede agli astri, alle fatture, alle zingare cartomanti, alle sedute spiritiche (un secolo fa lo spiritismo andava forte). Ma pur armato di acqua benedetta e di preghiere a ‘streghe e stregoni’ credeva un po’ anche lui. E si dilunga, tra l’altro, su un episodio bizzarro avvenuto dalle nostre parti. Era il 1926 quando a Padre Eligio si presentò un uomo angosciato, di professione falegname, che gli raccontò questa brutta storia. Il suo lavoro andava bene sino a quando il falegname intimò a una certa donna di non farsi più vedere nella sua bottega. E lei, inviperita, lo maledì: "tu da questo momento non avrai più bene" (sarebbe interessante sapere perché quella donna fu allontanata: non pagava i conti? O era stata la sua amante? Il reportage di Padre Eligio non delucida). In ogni caso, continua il racconto, il falegname da quel giorno non riuscì più a lavorare: disturbi, tremori, malori. Si recò da vari medici che però lo trovarono sano.

Su consiglio d’una zia il falegname andò da una fattucchiera ‘buona’ per l’anti- malocchio. La fattucchiera si fece dare una calza dell’uomo: mise il calzetto in una pentola, borbottando formule e sciogliendo polverine. Colpo di scena da film horror: il calzetto schizzò via dalla pentola fumante e puzzona ( chissà, magari era polvere pirica la polverina magica: la polvere da sparo era comune, poiché i cacciatori caricavano da soli le cartucce da caccia). Anche la calza non funzionò. Il frate esaminò il cuscino del falegname che, scucito, presentava piume intrecciate a mo’ di maleficio (oggi sappiamo che ci sono che ci sono insetti parassiti che sono estrosi architetti naturali). Infine, su consiglio del frate, il falegname si recò finalmente a Sarsina, in cattedrale, per ricevere il collare benedicente e ‘scacciadiavoli’ di San Vicinio. Allora lo sfortunato falegname, conclude Padre Eligio, trovò pace. E tutto è bene quel che finisce bene.

Morale, come nelle favole. Abbiamo smesso di credere alle streghe quando abbiamo smesso di bruciarle, come già disse Voltaire. E tuttavia, ‘mutatis mutandis’, la caccia alle streghe continua su nuovi versanti. Pensateci, se volete: l’antica credulità nel malocchio è ancora ‘virale’ e si ripresenta sotto la forma dei complottismi, da parte di coloro che, ad esempio di fronte alle epidemie, vogliono credere a congiure ‘demoniache’. Vien da pensare che sacche di pensiero arcaico siano ancora in agguato, anche da noi, in questi tempi moderni dettati dagli smartphone…