Strisce blu, da oggi si torna a pagare

Occhio al parchimetro. Da oggi cessa l’ora di sosta gratuita che era stata istituita dal 1° dicembre al 31 gennaio. L’iniziativa dell’amministrazione comunale in accordo con Atr, aveva l’obbiettivo di andare incontro a consumatori, baristi e negozianti, forte del fatto che negli anni precedenti era stata molto apprezzata, anche per la facilità di poterne usufruire. Da oggi sugli stalli con le strisce blu si torna a pagare sempre. In centro torna la tariffa dei parcheggi è di 60 centesimi all’ora e si deve pagare dalle 8 alle 20. Ai Giardini al Mare la sosta rimane invece gratuita sulle strisce blu sino al 30 aprile e si pagherà quindi dal 1° maggio sino a settembre.