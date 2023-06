Striscioni solidali al ’Manuzzi’ Gli ultras tifano per gli alluvionati

di Luca Ravaglia

Dopo la pioggia torna sempre il sole. La pioggia che ha generato l’alluvione e il sole che campeggiava mercoledì sera al centro del gigantesco striscione firmato dalla Curva Mare in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff col Vicenza.

‘Uniti risorgeremo’ era il messaggio firmato dagli ultras bianconeri e dedicato sia alla squadra in cerca di una via d’uscita dal pantano della serie C che alla città, che ha ben altri problemi da affrontare. Ma in fondo qui, a Cesena, il calcio si fonde con la vita di tutti i giorni.

Dopo l’alluvione c’era chi aveva esposto bandiere, chi indossava sciarpe, chi cantava. Perché nessuno può essere lasciato solo.

Così in città sono arrivate delegazioni da realtà visceralmente rivali quando si tratta di prendere a calci un pallone, ma come gemelle nelle fasi più acute dell’emergenza. E il tifo bianconero ha apprezzato: ‘Cesena ringrazia il popolo delle Curve. Avanti Ultras’. Diceva un altro striscione, da abbinare a ‘Non molleremo mai. Siam romagnoli’. Col colpo di coda finale, eco agli acerrimi avversari di Reggio Emilia, che dopo il cataclisma erano stati i primi a mostrare vicinanza con un ‘Non mollate nemici romagnoli’.

Mercoledì la replica: ‘Per lo Stato diffidati, per noi angeli infangati. Grazie mille nemici miei’.

Intendiamoci, niente buonismi: le diffide non arrivano per caso e i gesti violenti dentro e fuori dallo stadio non si giustificano. Ma i luoghi comuni sono uno dei peggiori problemi di ogni società: i primi sinonimi del mondo ultras non sono spranghe e bastoni, ma cuore e passioni. Durante l’alluvione possiamo veramente dire che lo si è visto e appurato.