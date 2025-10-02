Studenti a colloquio con Pascoli grazie all’IA

I musei Parco Poesia Pascoli aprono le porte al nuovo anno scolastico con un’offerta di attività didattiche ricca di novità. I luoghi dell’infanzia e della memoria di Giovanni Pascoli, la Casa Museo e Villa Torlonia, con il Museo Multimediale dedicato al poeta, invitano gli studenti a esplorare la poesia pascoliana attraverso percorsi evocativi, attività teatrali e giochi poetici.

Per la scuola primaria e secondaria di I grado la visita spettacolo ’Benvenuti a Casa Pascoli’ animerà la casa natale del poeta con nuove date in autunno: giovedì 6 e 13 novembre, 4, 11 e 18 dicembre. Un autentico viaggio nel passato trasporta i bambini, accompagnati dagli attori Paolo Summaria e Marco Brambini, all’epoca di Pascoli, permettendo di incontrare, tramite la magia del teatro, personaggi, atmosfere, suoni e profumi dell’infanzia e della gioventù del poeta.

A seguire, nel giardino, la ’Caccia al verso smarrito’, sfida gli studenti nella ricerca dei versi di una poesia pascoliana scomparsa dall’archivio. Per la scuola secondaria di I grado la visita spettacolo può essere abbinata ai laboratori ’Codice Silenzio’ o ’Pascoli Jukebox’.

Per la scuola secondaria di I e II grado un viaggio con la ’Macchina del tempo’ nelle stanze di Villa Torlonia conduce gli studenti, guidati dall’attore Mirko Ciorciari, all’incontro con il giovane Pascoli, riemerso dal passato per indagare sulla morte del padre. Speranzoso che al tempo d’oggi siano emersi i colpevoli del delitto rimasto impunito, il poeta crea con i ragazzi un dialogo profondo sul contemporaneo. L’esperienza include il percorso poetico del Museo Multimediale.

Con il nuovo laboratorio ’Pascoli A.I. invi(t)ato speciale’, grazie a un’innovativa applicazione di Intelligenza Artificiale, gli studenti possono porre domande a Giovanni Pascoli, conversando con il poeta e scoprendo molti aspetti inediti della sua opera e della sua vita.

La classe si trasforma quindi in redazione giornalistica e, lavorando sulle fonti nel Centro di Documentazione Pascoliano, elabora gli articoli fino alla realizzazione di una prima pagina. Il Parco Poesia Pascoli unisce idealmente i due luoghi del ricordo e della poesia di Giovanni Pascoli in Romagna: il Museo Casa Pascoli, casa natale del poeta e Villa Torlonia, antica Tenuta Torre e oggi sede del Museo Multimediale. I musei sono aperti da martedì a domenica: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Ermanno Pasolini