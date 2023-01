Studenti a scuola alla Technogym per imparare l’arte del wellness

La Technogym ’dell’imprenditotre cesenate Nerio Alessandri (nella foto) adotta l’istituto superiore Pascal Comandini di Cesena. Prosegue il rapporto tra gl istituti tecnici e professionali e il mondo industriale nell’ambito del progetto Altagamma ’Adotta una Scuola’, nato nel 2021 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per rispondere alle esigenze delle aziende creative che oggi hanno bisogno di talenti manifatturieri.

"Il progetto comporta un processo collaborativo - dichiara Stefania Lazzaroni, direttrice di Altagamma - che tende a ridurre il divario tra domanda e offerta di questi profili integrando i programmi didattici per rispondere alle più attuali esigenze delle aziende".

L’iniziativa Technogym Vivaio, realizzata in cooperazione con il Pascal Comandini, mira a far crescere nel settore del wellness una nuova generazione di collaboratori specializzati, capaci di diffondere le radici e i valori del territorio. Al centro della formazione di una classe scelta del quarto o quinto anno: amore per l’allenamento, manualità, stile, ossessione per i particolari e creatività. Gli studenti dovranno apprendere le conoscenze e le tecniche necessarie per lavorare nel settore del wellness.

Il progetto si basa sullo sviluppo sinergico tra azienda e scuola in diverse fasi del processo, dalla coprogettazione e stesura del piano didattico all’erogazione in aula tra elementi laboratoriali, approfondimenti teorici, visite e approfondimenti in azienda.