Studenti alla sfida delle Olimpiadi di matematica

di Giacomo Mascellani

In riviera è iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2023 delle Olimpiadi di Matematica, che vedranno i migliori studenti d’Italia sfidarsi per le finali nazionali. Di questi circa mille saranno impegnati nella prova a squadre e 300 in quella individuale. È una grande festa ed una occasione unica per vedere tutti assieme dei cervelli di categoria superiore alla media, molti dei quali hanno grandi ambizioni, ma non amano essere chiamati ’cervelloni’. Gli studenti provenienti da tutte le regioni italiane sono sbarcati in città ieri e oggi l’appuntamento è alla colonia Agip, il cui salone si trasformerà in un’enorme aula. Ciascuno dei 300 della prova individuale in programma questa mattina è già un fenomeno, in quanto la selezione è su oltre 200mila concorrenti, quindi a Cesenatico si sfidano tutti i migliori.

La prova della 39ª edizione inizierà oggi alle 8.30 ed i finalisti avranno tempo sino alle 13 per risolvere sei problemi. La gara è curata dall’Umi, l’Unione matematica italiana, e dal Miur, il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze scolastiche. Le finali sono organizzate con il patrocinio del Comune di Cesenatico e la collaborazione dell’Istituto statale di istruzione superiore ’Leonardo da Vinci’ di Cesenatico, che comprende il Liceo’"Enzo Ferrari’ e l’Ite ’Giovanni Agnelli’. I primi faranno parte della selezione della nazionale italiana alla gara mondiale, che si disputa ogni anno in una nazione diversa e vedrà la partecipazione delle squadre in rappresentanza di oltre cento nazioni.

Le Olimpiadi di Matematica sono il frutto di un lavoro svolto e mirato ad incentivare le adesioni degli studenti alle facoltà universitarie scientifiche. La matematica del resto è una materia fondamentale, presente in tutti i programmi scolastici, e si concilia con gli interessi dei giovani studenti, che ne scoprono l’importanza e l’utilità anche nelle nuove discipline.

Associata alla prova individuale, c’è una competizione a squadre, che si sfideranno al Palazzetto dello Sport in via Magellano a Ponente e nella palestra del Liceo scientifico ’Enzo Ferrari’ a Levante. La gara a squadre punta anche a ridurre la differenza di partecipazione alle competizioni matematiche tra ragazzi e ragazze, che è presente, tanto in Italia quanto all’estero. Le prove forniranno utili indicazioni per verificare lo sviluppo dell’attitudine dei migliori studenti italiani alle discipline e professionalità scientifiche.

Domenica si tornerà alla colonia Agip, dove dalle 9.30 alle 11.30 si terrà la premiazione di tutti i vincitori e saranno svelati i nomi degli studenti che faranno parte della selezione azzurra.