"Studenti apprendisti in riviera"

Una risoluzione sottoscritta dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli, discussa e approvata nell’ultimo consiglio regionale mira a "valorizzare pienamente lo strumento dell’apprendistato stagionale per permettere ai giovani di qualunque scuola superiore di accedere ad opportunità lavorative durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, in sicurezza e in piena legalità".

"Sono anni che la riviera è in affanno sotto questo profilo – afferma la risoluzione – . Negli hotel, nei ristoranti e negli stabilimenti balneari non si trovano lavoratori stagionali, giovani soprattutto. L’esperienza lavorativa con contratto di apprendistato stagionale deve essere permessa anche agli studenti liceali, affinché i giovani acquisiscano, attraverso questa esperienza formativa, competenze trasversali, organizzative e relazionali.”