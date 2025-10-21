Studenti cesenati a caccia di notizie. Torna il viaggio di Cronisti in Classe . Carta, penna, idee e nuovi spunti

Carta e penna in mano e tante idee per la testa. Riparte il campionato di giornalismo de Il Resto del Carlino. Grande attesa, anche a Cesena, per la nuova edizione del concorso di Cronisti in Classe, giunto alla 24esima edizione. In cosa consiste il progetto? Le scuole secondarie di primo grado e le classi IV e V della scuola primaria potranno dedicarsi alla redazione di articoli. La scadenza per le iscrizioni al concorso è fissata per il 15 novembre 2025, e il campionato partirà, come sempre, a inizio febbraio.

Gli studenti potranno realizzare pagine di giornale e trasformarsi in veri e propri giornalisti. Per l’intera durata del progetto ogni classe coinvolta avrà a disposizione gratuitamente, nei giorni di pubblicazione degli elaborati di ’Cronisti in Classe’, copie de Il Resto del Carlino gratuite: è questo un modo per confrontare con gli elaborati proposti dalle altre classi e per approfondire, sfogliando il giornale, le notizie e i principali fatti di attualità. Con l’obiettivo, ancora una volta, di avviare le giovani generazioni - cioé i cittadini di domani - alla lettura dei quotidiani e alla conoscenza con sguardo critico e consapevole dei fatti di cronaca e delle grandi sfide dei nostri giorni.

Il prossimo febbraio ripartiranno le uscite settimanali con i lavori degli studenti sui temi più svariati: dall’ambiente, alla sicurezza, alla solidarietà, alla cultura, e tanti altri. Tra le novità è stato istituito dal nostro giornale il premio Coesione sociale, che si sommerà agli altri premi. Saranno proposti dal nostro giornale nuovi punti di riflessione, collegato a un premio speciale dedicato alle ’Politiche di coesione dell’Unione Europea’, con attenzione per la transizione verde, l’inclusione sociale, la transizione energetica, la resilienza ambientale e tanti altri temi.

Lo scorso anno a Cesena hanno partecipato 572 alunni delle scuole medie della città. Sono state confezionate pagine ben fatte dagli studenti di nove scuole medie.

A vincere la scorsa edizione del Campionato di Giornalismo è stata la scuola media Sacro Cuore. Particolarmente apprezzato dalla giuria il lavoro ‘La piaga sociale del bullismo. Il vuoto nel cuore di una madre’. Il secondo posto alla scuola di San Domenico. Ha colpito la giuria il lavoro ‘Viaggio nel paranormale. Un brivido separa sogno e realtà’. La terza classificata è stata la scuola media di Roncofreddo: molto interessante il lavoro ‘L’amicizia reale e virtuale’. Alle tre scuole vincitrici sono stati assegnati i premi finali, con buoni acquisto del valore di 530 euro, targhe, premi e gadget. I compagni di viaggio della nostra iniziativa dello scorso anno sono stati i nostri fedelissimi sponsor: Confcooperative Romagna; Confcommercio Cesenate e Iscom; la Centrale del Latte di Cesena; Broker Golinucci Assicurazioni. In più omaggi da Brnb Bike Village di Forlimpopoli. Per informazioni: cronaca.cesena@ilrestodelcarlino.it.