Studenti cesenati al summit sull’intelligenza artificiale

Una rappresentativa di studenti dell’Iti Pascal e Liceo Righi ha partecipato ‘Next Gen AI’, al MiCo di Milano, il primo summit nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione dedicato all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale in ambito formativo. Cesena. Per l’Itis Pascal: Lisa Pompili e Jessica Castori (classe 4L), Leonardo Legni e Nicola Drudi (Classe 5B) accompagnati dal prof. Piero Comelli. per il Liceo scientifico Righi: Agnese Casacci e Assia Khettab (4Es), Achille Ravaioli, Luca Barducci (4Fs) accompagnati dalla prof.ssa Anna Molari.