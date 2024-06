Studenti con gli atleti paralimpici per la festa dello sport a Sogliano

Si è conclusa al Campo Sportivo di Sogliano al Rubicone la festa dello sport "Obiettivo Passepartout - Lo Sport è per tutti", un progetto proposto dalla Polisportiva Soglianese sull’inclusione sportiva, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sogliano al Rubicone e l’Istituto Comprensivo di Sogliano, Borghi e Roncofreddo. Il programma sportivo, iniziato lo scorso anno, ha visto la partecipazione di diversi atleti paralimpici dell’Associazione Sportiva "Obiettivo 3" fondata da Alex Zanardi, nelle scuole del territorio. Gli studenti hanno partecipato con attenzione, interesse e coinvolgimento, proponendo domande e riflessioni. L’esperienza si è conclusa al campo sportivo comunale di Sogliano alla presenza della sindaca Tania Bocchini, dell’assessore alle politiche scolastiche Gianfranco Bernucci, della dirigente scolastica, e degli atleti paralimpici: Alessia Refolo, campionessa mondiale paralimpica di arrampicata, campionessa europea di sci nautico e campionessa italiana di bicicletta in tandem; Giorgio Napoli, atleta di sci alpino paralimpico; Flavio Gaudiello, atleta paralimpico di handbike; Marta Antoniucci, campionessa italiana di paraciclismo. Nelle due giornate, circa 530 alunni hanno partecipato alle varie gare sportive. Sono state proposte attività ludico-ricreative-sportive, tra cui staffetta vedenti/non vedenti, percorsi propriocettivi di stimolo del sistema neuromotorio e tennis. Il tutto all’insegna del divertimento.