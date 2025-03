Studenti del Curie a scuola di affettività e sessualità

Presso l’aula dell’Istituto superiore Marie Curie di Savignano, si è svolto l’incontro "Amore, rispetto e consapevolezza", proposto dagli studenti rappresentanti di istituto, con la richiesta di essere supportati e avere un’occasione di confronto e formazione, rispetto a tematiche di natura affettiva e sessuale, così importanti e pregnanti per la costruzione della propria personalità e delle proprie relazioni. La richiesta degli studenti è stata favorevolmente accolta dal Consiglio di istituto, riconoscendo in questa esigenza una legittima necessità dei ragazzi di essere ascoltati e supportati in dimensioni così pregnanti per la propria identità, che, benché esulino dalle cosiddette discipline presenti a scuola, in realtà rappresentano, trasversalmente, obiettivi educativi e formativi importantissimi, su cui la scuola deve farsi promotrice di confronti e momenti di approfondimento attenti e competenti. Attraverso alcuni docenti e lo staff dirigenziale, si è attivato il coinvolgendo di figure autorevoli e già conosciute per il loro approccio e stile comunicativo e formativo. L’incontro, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dell’intero istituto, è stato condotto dalla dottoressa Bagnoli con alcuni volontari dell’associazione Teen star, che si occupa di corsi di formazione di educazione affettiva e sessuale rivolti ad adolescenti, con cui l’lstituto già dallo scorso anno, ha intrapreso una collaborazione. La prima parte dell’incontro è stata strutturata con un gioco interattivo, progettato per stimolare la partecipazione attiva degli studenti e renderli consapevoli del loro livello di conoscenza sull’argomento. Con domande e situazioni ipotetiche, i ragazzi hanno potuto confrontarsi tra loro e con gli esperti, riflettendo sulle informazioni che già possedevano e su quelle che necessitavano di un approfondimento. Nella seconda parte, è stato adottato un metodo innovativo per affrontare le domande più delicate: per evitare l’imbarazzo che spesso accompagna la discussione su tematiche intime, gli studenti sono stati invitati a scrivere anonimamente le loro domande su dei bigliettini, che poi sono stati raccolti. In questo modo, gli esperti e la dottoressa hanno potuto rispondere ai dubbi degli studenti, affrontando questioni quali contraccezione, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Ermanno Pasolini