Studenti del ’Marconi’ in visita al Museo Ferrari

Nei giorni scorsi gli studenti della vallata del Savio che frequentano l’istituto tecnico ’Marconi’ di Sarsina, con indirizzo meccanica meccatronica, hanno visitato la Ferrari di Maranello. I ragazzi hanno appreso, al Museo Ferrari di Maranello, la storia dell’azienda partendo dalle origini, dalle difficoltà dovute anche alla guerra, alla caparbietà e lungimiranza del suo fondatore Enzo Ferrari.

A Maranello si lavora a tutto campo dallo studio del design, alla parte commerciale, dalla produzione delle auto ai relativi test prima di immetterle sul mercato. Presente anche l’assessore del Comune, Elsa Angela Cangini: "Andare a Maranello è stato di grande ispirazione poiché lì è stato fatto un grande lavoro per formare maestranze competenti e adatte a lavorare in Ferrari tanto da creare una scuola tecnico- professionale. Sono stata colpita dalla storia di questa grande azienda e del suo fondatore. A tratti, ho ripercorso questo racconto adattato ad altre aziende nella nostra Valle del Savio - aggiunge - dove gli imprenditori con caparbietà hanno scelto, pur nella lungimiranza e capacità di proiezione internazionale, di rimanere ancorati alla realtà. Ciò mi ha reso ancora più convinta della scelta di apertura in valle di una sede del ’Marconi’ per formare i nuovi tecnici e offrire nuova opportunità in vallata, di stanzialità per i giovani e le aziende".

Gli studenti sono stati entusiasti de progetto ’pit-stop’ Ferrari, proprio come succede nelle gare sono entrati in un box simulato di realtà per fare il cambio gomme, sfilare, svitare e riavvitare la gomma.