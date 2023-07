Studenti del Righi di Cesena in Vacanza a Roma grazie a "Noi ci siamo!" 15 studenti del Liceo Righi di Cesena sono stati ospitati da famiglie romane per trascorrere una settimana di vacanza, in segno di solidarietà dopo l'alluvione che ha colpito la Romagna. Un ponte tra le due scuole per rafforzare un rapporto prezioso.