Studenti in città per lavorare

Il gemellaggio con altre città europee, porta giovani stranieri a lavorare nel turismo. Nei prossimi giorni un gruppo di studenti belgi provenienti da Zelzate sarà in città per lavorare in alcuni alberghi ed aziende del territorio. L’iniziativa prevede anche attività di tirocinio da domani fino al 24 marzo. Cesenatico ha rapporti di gemellaggio con Aubenas in Francia, Sierre in Svizzera e Schwarzenbach in Germania. Al Comune questo progetto non comporterà alcuna spesa, in quanto saranno gli studenti a pagarsi viaggio e sistemazione in hotel. Il Comune organizzerà un incontro con i gli studenti, in segno di ospitalità e gratitudine.

g.m.