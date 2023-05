Studenti in scena al Bonci con la fiaba ’Cenereide’

Il Festival nazionale del teatro scolastico ’Elisabetta Turroni’ entra nel vivo. La seconda giornata si apre infatti, alle 10.30 al teatro Bonci, con lo spettacolo ’Cenereide’ del liceo Galilei di Verona. Il testo, ispirato a ’Dodici Cenerentole in cerca d’autore’ della critica e drammaturga Rita Cirio, ripercorre in modo giocoso, con la regia di Renato Baldi ed Ermanno Regattieri, un catalogo degli autori della letteratura drammatica più tipici e più facilmente riducibili a cliché, con un esercizio di stile in cui la fiaba, raccontata oggi da 22 giovani interpreti con tecniche diverse, si trasforma per il pubblico in una divertente lezione di storia del teatro. Come andrebbe a finire la storia di Cenerentola se fosse stata scritta da Eschilo, Euripide o Aristofane, Goldoni, Feydeau, Shakespeare, Pirandello, Beckett, o perché no, Garinei e Giovannini?

Nel pomeriggio, alle 14.30 al Palazzo del Ridotto, è in programma ’Battiti’, un workshop di teatro fisico per ragazze e ragazzi condotto dalla coreografa, performer e formatrice Lara Guidetti. Attraverso il lavoro sul movimento corale si costruiscono ’corpi collettivi’ con sistemi di relazione e regole interne, che si spostano come sciami o stormi, mettendo in relazione il ruolo del singolo all’interno della dinamica d’insieme.

Diplomata nel 2006 come coreografa e interprete alla Scuola d’Arte Drammatica Grassi di Milano, Lara Guidetti ha studiato con Luciana Melis e lavorato con diversi artisti, tra cui Reinhild Hoffmann, Ida Kuniaki, Sarah Taylor, Yong Min Cho, Lucinda Childs, Susanna Beltrami, Franco Brambilla, Franco Branciaroli, Valter Malosti, Bob Wilson. Nel 2006 ha fondato insieme a Fabio Ferretti la compagnia di teatro-danza Sanpapié, con la quale ha prodotto 18 lavori coreografici e 6 spettacoli. Collabora con la Scala di Milano come danzatrice e acrobata.