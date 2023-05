Studenti in visita per la ’Giornata europea dei Parchi’

Domani nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (nella foto escursionisti)si terrà la ’Giornata europea dei Parchi’, per celebrare il giorno in cui nel 1909 venne istituito in Svezia il primo Parco continentale. Inoltre, da domani al 27 maggio, il Parco ospiterà il master universitario di II livello dell’Università La Sapienza di Roma ’Capitale naturale e aree protette, pianificazione, progettazione, gestione’, con gli studenti che alloggeranno, a Montanino di Camaldoli e faranno lezione ’sul campo’.

gi. mo.