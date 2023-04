Studenti protagonisti del cambiamento alimentare

Promuovere occasioni per migliorare le competenze chiave che consentano ai giovani di impegnarsi costruttivamente e responsabilmente rispetto al tema del cibo e avviare percorsi di condivisione delle buone pratiche di economia circolare. Nasce su queste basi il percorso “In cibo civitas”, di cui il Comune di Cesena è diventato partner insieme ad altri attori del territorio e che coinvolge quattro regioni italiane (Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia). Il progetto, che promuove la partecipazione attiva dei cittadini per favorire un sistema alimentare sostenibile, si rivolge principalmente alle scuole secondarie di primo e secondo grado, a studenti e insegnanti, proponendo momenti di formazione, scambio e confronto sul tema del cibo, e dunque dell’alimentazione. "La scuola – commenta l’Assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – svolge un ruolo di divulgazione importante, proprio in questi spazi il cibo può diventare oggetto di studio e analisi, dapprima tra gli insegnanti e, in un secondo momento, tra gli studenti. Parlare di alimentazione vuol dire innanzitutto confrontarsi su una buona, sana e corretta alimentazione, a partire dal proprio territorio e dalle tecniche di lavorazione degli alimenti". Gli insegnanti interessati a questa nuova proposta potranno aderire al progetto entro mercoledì 12 aprile. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune, alle sezione Notizie.