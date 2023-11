Studenti uniti contro la violenza di genere

L’edizione 2023 della manifestazione "Il Filo Rosso" anche quest’anno ha coinvolto i ragazzi delle scuole superiori di Cesenatico. Sabato mattina circa 150 studenti hanno affrontato il tema della violenza di genere, una piaga che continua a coinvolgere le donne di tutto il mondo. L’iniziativa si è tenuta nella sala convegni intitolata al conte Alberto Rognoni del Palazzo del turismo "Primo Grassi", grazie alla collaborazione tra il Comune di Cesenatico e la cooperativa sociale "La Vela", i cui funzionari hanno coordinato l’importante progetto, coinvolgendo il dirigente scolastico Massimo Dellavalle dirigenti scolastici delle scuole e gli insegnanti dell’Istituto superiore "Leonardo Da Vinci" che comprende il Liceo scientifico e delle scienze umane "Enzo Ferrari" e l’Istituto tecnico economico "Giovanni Agnelli". Sul tavolo dei relatori sono intervenuti la vicesindaco Lorena Fantozzi, l’avvocato Daniela Casali, la dottoressa Roberta Orlandi della coop La Vela e l’artista Alessia Amati; quest’ultima ha fatto lavorare le studentesse e gli studenti attraverso la fotografia. La vicesindaco Fantozzi crede in questo progetto "E’ stata una mattinata stimolante e di dibattito, con i ragazzi che hanno collaborato e dato preziosi contributi. Sono diversi anni che si realizza l’iniziativa e, oltre all’istituto "Leonardo Da Vinci", quest’anno hanno partecipato gli studenti della scuola alberghiera e della ristorazione gestita dallo Ial Emilia-Romagna. L’obiettivo è superare la violenza di genere e affrontare questo problema molto sentito, attraverso l’arte. I ragazzi realizzeranno degli scatti fotografici e ne selezioneremo diversi per allestire una mostra con tutti i lavori in occasione dell’8 marzo 2024".

Giacomo Mascellani