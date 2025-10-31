Studi Romagnoli, una ricerca lunga 75 anni

Non c’è solo la corposità delle pagine (780), la profondità degli argomenti (dall’archeologia all’arte, dalla storia all’architettura nel corso dei tempi), l’originalità delle scoperte (l’esatta ubicazione della Chiesa di Marmo) nel 75esimo volume degli "Studi Romagnoli" che verrà presentato oggi alle 17 nell’Aula Magna della Malatestiana. C’è la continuità di un monumento della nostra ricerca storica che continua senza soste da ben 75 anni. "Era il 1949 - ricorda il vice presidente e ricercatore della Società di Studi Romagnoli, Marino Mengozzi - e la nostra città mostrava le macerie della guerra. Quelle ferite belliche erano ancora fresche, le menti migliori compresero che la ricostruzione passava anche dalla cultura. Da allora la Società non ha mai smesso di indagare un territorio ricchissimo di storia, arte e cultura".

Il perimetro è la Romagna, la profondità sta nelle capacità e nella passione di un’intellighenzia cesenate e romagnola che, dai fondatori (Cino Pedrelli, Biagio Dradi Maraldi, Renato Turci, Augusto Campana, Corradino Fabbri, Giovanni Ghirotti, Pietro Zangheri) ad oggi, è cambiata nei nomi ma non nel rigore e nello slancio della ricerca. Peraltro la Società di Studi Romagnoli è certificata dal Ministero della Cultura ed è, da sempre, in stretta connessione con la Biblioteca Malatestiana in cui ha anche la propria sede.

Ed è questo elemento che hanno focalizzato anche l’assessore Camillo Acerbi e il direttore della biblioteca Paolo Zanfini alla presentazione del volume. Oggi la Società conta 300 soci, la metà rispetto al periodo più fulgido benché per farne parte sia facile e per nulla oneroso. Tempi duri per l’attenzione verso la storia, a meno che non sia ammannita da qualche personaggio mediatico. Ma ci vuole poco, se non un po’ del nostro tempo, per apprezzare il volume LXXV che si presenta oggi con 17 scritti su Cesena, 5 dedicati a Eligio Cacciaguerra, 11 di studi vari.

Sono molti i temi e i luoghi dissodati da un manipolo di 39 studiosi: tre studi fondamentali per l’archeologia di Cesena, focalizzati sugli scavi al Garampo e all’Osservanza; inediti documenti malatestiani del 1463 sui patti tra Pio II Piccolomini e Malatesta Novello; gli stemmi del Lapidario in Malatestiana; le origini di Michelangelo Tonti, cardinale e vescovo di Cesena; uno studio su Palazzo Ghini; i musicisti Babbi; un manoscritto della Piana; Renato Serra e Marino Moretti; la cultura di un barbiere cesenate d’inizio Novecento; l’archivio fotografico Zaffagnini; storia, prospettive e progetti per la Grande Pinacoteca di Cesena. E poi cinque contributi sull’eredità di Cacciaguerra, dalla Lega Democratica Cristiana al popolarismo di Sturzo e De Gasperi. Inoltre, studi d’argomento romagnolo, dall’arte alla letteratura, fino al profilo di Vittorio Tonelli, il sarsinate grande cultore della tradizione popolare e contadina in Romagna. Oggi saranno porteranno il loro contributo studiosi e firmatari delle ricerche con la conduzione di Marino Biondi. I libri, che costano 70 euro, per i presenti andranno a 35 euro. Gratis per i soci.