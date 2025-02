Studia per diventare pastore: “Così ho trovato la mia strada”

Cesenatico (Forlì-Cesena), 3 febbraio 2025 - Rendere la propria passione un lavoro è l’obiettivo di vita di tante persone e Lorenzo Budelacci, 31enne di Villalta di Cesenatico, ci sta riuscendo con un notevole successo. Il giovane ha infatti da poco concluso il corso per pastori e allevatori intitolato ‘LifeShepForBio’, del quale ha frequentato le lezioni a cavallo tra aprile e giugno 2024 nei territori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, e lavora tuttora in un’azienda agrituristica di Manciano, località del grossetano in piena Maremma. “Più che una passione si tratta di una vocazione – ha dichiarato Lorenzo nel corso di una lunga chiacchierata – che ho sviluppato in maniera importante soprattutto negli ultimi anni”.

Il corso in questione appartiene al programma Life dell’Unione Europea e comprende al suo intendo quattro cicli di formazione racchiusi nel quadriennio 2023-2027. “Mi ero iscritto al corso nel gennaio scorso – prosegue – per proseguire nel mio obiettivo di unire il lavoro al mio stile di vita preferito, bucolico e senza il caos della città. Si trattava di una serie di lezioni teoriche con 14 moduli differenti, dove gli insegnamenti variavano dalla parte burocratica a quella relativa alla gestione degli animali e dei sottoprodotti. Al termine delle lezioni, ho effettuato uno stage lungo l’intero di mese di giugno presso un allevamento di pecore a Pratovecchio e, una volta conclusi gli esami di novembre che prevedevano una parte teorica e una pratica, ho ricevuto l’attestazione di ‘Tecnico della pianificazione e gestione di attività inerenti la produzione di animali da allevamento’. Sono molto soddisfatto per questo”.

Lorenzo ha spiegato come questa vocazione per il lavoro agricolo sia cresciuta maggiormente durante un soggiorno in Australia, durato circa tre anni e dal quale è tornato un anno fa: “Prima ho cambiato svariati lavori, dal meccanico al giardiniere, ma dovevo ancora trovare ciò che veramente faceva per me, sentivo aria di cambiamento. Per questo motivo nella seconda metà del 2019 mi sono trasferito in Australia, in una zona abbastanza remota dove ho imparato a stare bene con me stesso e vivere a contatto con la natura. Durante il viaggio, le diverse esperienze lavorative e di volontariato nel settore agricolo mi hanno aiutato a capire quella che era la strada per me. Sono stato benissimo là, ci ho vissuto per oltre 3 anni prima di rientrare qua ad inizio 2024. Appena tornato in Italia e visto il desiderio di avere un posto mio dove portare avanti questo stile di vita, ho avuto l’occasione di iscrivermi al corso e intraprendere questo bel percorso”.

In Maremma, in un piccolo angolo di paradiso naturale, Lorenzo trascorre le proprie giornate bucoliche presso una realtà che comprende sia la componente turistica, con tanto di camere, ristorante e piscina, e ovviamente quella agricola: “Mi occupo della gestione di tutti i tipi di animali e di tutti gli altri lavori inerenti a uno scenario come questo: macino la farina, produco l’olio quando è stagione, faccio giardinaggio quando serve e tanto altro ancora. Quello che sto facendo mi rende molto contento”. Una bella storia di caparbietà e di passione, direttamente dal nostro territorio.