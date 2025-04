"Studiare la storia aiuta a migliorare il presente"

Imparare dal passato per il futuro presente. Studiare la storia è una cosa importantissima, ma tante persone pensano che sia noioso, riservata solo alle scuole. Beh, se lo pensi anche tu, ti sbagli. Il primo motivo per cui è importante è che si può imparare dagli errori del passato per non commetterli in futuro. In passato l’essere umano ha fatto tanti gravi errori, come guerre mondiali e genocidi. Anche se il mondo non è perfetto e pacifico, ci insegna a imparare dal passato migliorando nel presente.

Studiare la storia ci aiuta a comprendere da dove siamo venuti. Ci fa capire come l’uomo si è spostato nel tempo, come si è evoluto, come si sono formate le nazioni, le culture e tradizioni. L’umanità è cambiata tantissimo, e questo ci aiuta a comprendere come siamo arrivati a com’è il mondo ora: pieno di diversità, popoli e territori diversi. Non è studiare date e luoghi per poi ripeterle ‘a pappagallo’ all’interrogazione. La storia va capita, compresa, fatta propria. Deve rimanere impressa nelle nostre menti, è la nostra migliore insegnante. Ci ispira e ci insegna.

Conoscendo la storia di un popolo o di una comunità possiamo emozionarci e prendere esempio. Oppure fare esattamente l’opposto. Tenere traccia di fatti ed eventi è in qualche modo costruire una storia. E’ un racconto della memoria, che non dovrebbe essere perduto.

Alice Bracci, Davide Spinelli, Sofia Brighi e Domenico Cercognini classe 3ª G, scuola secondaria di I grado Viale della Resistenza