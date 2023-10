Stupro davanti alla discoteca: identificato l’aggressore, ma restano elementi da chiarire

Cesena, 18 ottobre 2023 - Indagini a tutto campo per far luce su un fatto di violenza. Si indaga su una presunta violenza sessuale ai danni di una cesenate di 35 anni e per far chiarezza sui fatti è stato avviato un procedimento da parte della procura di Forlì. La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca del Cesenate. E’ tardi, è notte fonda, quando una donna sui 35 anni esce dal locale e viene avvicinata da un uomo, un uomo che lei conosce. Fin qui i fatti.

Da questo momento parte il racconto. Il racconto di una donna che sostiene di aver subito una violenza sessuale a tutti gli effetti appena fuori da quel locale, mentre all’interno la musica risuonava a tutto volume. Lì la 35enne sarebbe stata aggredita da un conoscente, picchiata, trascinata e costretta, contro la sua volontà, a subire un rapporto sessuale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Cesena. Fuori dalla discoteca anche due testimoni oculari che hanno visto la scena.

La donna, dopo l’accaduto, si sarebbe poi recata in ospedale e da quel momento la segnalazione della presunta violenza è finita sul tavolo della procura. Le versioni sono al momento contrastanti e vittima e carnefice raccontano due verità che non coincidono. Il cerchio sembra chiuso (anche se in un primo momento la vittima si rifiutava di fare il nome del suo aggressore) e i racconti (dell’una e dell’altra parte, e dei testimoni oculari) sono ora al vaglio del magistrato.

Secondo quanto emerso la 35enne era uscita dal locale per fumare. Ma prima di poter rientrare sarebbe stata avvicinata dal suo aggressore che avrebbe avanzato delle avance rifiutate dalla donna. A quel punto la 35enne sarebbe stata spinta a terra e avrebbe sbattuto la testa, e il suo aggressore l’avrebbe trascinata poco distante e avrebbe abusato di lei. Alla fine di tutto la 35enne ha chiesto aiuto, è stata soccorsa e portata in ospedale.