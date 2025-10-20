Qualcosa si muove

Cronaca’Su le maniche’, il podcast che racconta il volontariato
20 ott 2025
REDAZIONE CESENA
Il volontariato cesenate in un podcast. ’Su le maniche’, racconta sette storie al termine della prima stagione. Ideato da At’aiut, progetto di We Help Aps si è realizzato in sette puntate con al al centro altrettante associazioni del territorio. Giulio e Giulia, due dei soci fondatori di At’aiut, insieme al resto del team hanno dedicato domeniche per trasformare un’idea in realtà. Il percorso è iniziato con Il Pellicano Aps, associazione da oltre vent’anni accanto a giovani e famiglie in difficoltà. Con i suoi spazi educativi e creativi, come Cantiere 411 e Binario 5, e con i progetti di cooperazione internazionale in Colombia e Mozambico, ha mostrato quanto sia importante offrire fiducia e futuro alle nuove generazioni.

Da lì, il viaggio del podcast ha preso altre direzioni: gli Angeli Neri del Centro Soccorso Sub–Roberto Zocca hanno raccontato il coraggio di chi si immerge per salvare vite, Noi con Loro ODV ha focalizzato l’America Latina, tra scuole, salute e diritti. Con Avis Cesena Odv, in città dal 1958, si è parlato della cultura del dono edella rete dei donatori. i Noi per Te Odv e 19 volontari autisti percorrono ogni anno 120mila km per accompagnare anziani e persone con disabilità. Altra stazione ai reparti pediatrici insiede ai clown de I Nasi Rossi del Dottor Jumba. Infine, con Harmattan ODV, l’orizzonte si è allargato fino all’Africa, con cooperazione e amicizia tra popoli. Il titolo ’Su le maniche’ è un invito all’azione a mettersi al servizio degli altri. Le puntate della prima stagione sono disponibili su Spotify, Apple Podcast e YouTube. Per At’aiut, questo è solo l’inizio: il podcast deve continuare a dare voce ad altre storie di volontariato.

