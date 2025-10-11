Successi per Irene Panzavolta e Dora Gasperini

La Skate School di Cesena continua a raccogliere importanti soddisfazioni a livello internazionale. Nei giorni scorsi nella città slovena di Velenje, si è infatti svolta la finale del ‘World Rookie Tour’, una competizione di alto livello che ha coinvolto rider provenienti da tutt’Europa e alla quale ha partecipato anche una delegazione cesenate guidata dal coach Mattia Cecchetti. Nello specifico, Irene Panzavolta ha vinto la categoria ‘Rookie Girl’, mentre Dora Gasperini si è classificata seconda nella ‘Grom Girl’. Le due ragazze si sono fatte valere coronando al meglio una intensa fase di preparazione svoltasi negli spazi cesenati della ’10 Sb’. I complimenti di coach Cecchetti vanno però anche alla delegazione maschile della Skate Scool, che pur non avendo concluso l’evento con una medaglia al collo, ha in ogni caso molto bene figurato. Per tutti gli atleti cesenati è stata in ogni caso l’occasione di vivere insieme una bellissima esperienza fatta di tanto divertimento e di condivisione di giornate che di certo non verranno dimenticate. Terminata la parentesi internazionale, tutti gli atleti sono tornati a riprendere i loro consueti allenamenti in vista di una stagione che è appena iniziata ma che già da ora si annuncia ricchissima di opportunità e di nuove sfide da affrontare.