Successo dell’Open ’Vaniglia’

Si è concluso con successo il Torneo Open ’Vaniglia’ di tennis, organizzato da River22 Sporting Club, disputatosi sui campi ’I Tigli’ di via Lungosavio, situati nel centro di Bagno di Romagna "Questa seconda edizione ha rappresentato un traguardo significativo e un passo avanti- dicono con soddisfazione da River22 Sporting Club - Il Torneo Open ’Vaniglia’ continua, pertano, a scrivere la storia sportiva locale, portando un livello di competizione tennistica che mai prima d’ora si era visto con tale continuità sul nostro territorio. Un segno tangibile della crescita e dell’ambizione di questa evento è il montepremi, raddoppiato a 3.000 euro. Questo incremento non soltanto valorizza gli atleti, ma sottolinea anche il crescente impegno e la visione del River22 Sporting Club nel promuovere lo sport e il benessere del territorio".

"Siamo orgogliosi di quanto siamo riusciti a costruire in soli due anni- dichiara Federico Para, gestore del Centro-. Il Torneo Open estivo è un vero e proprio volàno per il turismo e la visibilità di Bagno di Romagna. Avere raddoppiato il montepremi è la dimostrazione concreta che stiamo investendo nella qualità e che crediamo fortemente nel potenziale del tennis e dello sport. Vari appassionati hanno assistito agli incontri delle fasi eliminatorie, e ancor più alle finali".

gi. mo.