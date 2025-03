Successo dell’Under 18 a Lecce. Baby bianconeri sempre in vetta

L’Under 18 vince (3-1) a Lecce e resta in vetta alla classifica ma Torino e Roma che inseguono non mollano. Ecco i risultati delle giovanili nel weekend.

Under 18 Lecce-Cesena 1-3. Cesena: Fontana, Biguzzi (29’ st Sanaj), Carlini (29’ st Cenerelli), Zamagni, Bertaccini, Greco, Lantignotti (46’ st Baietta), Lontani, Galvagno, Berti (21’ st Gabriele), Gori (21’ st Antoniacci). All: Lantignotti. Reti: 21’ pt Di Pasquale (L), 36’ st Antoniacci (C), 38’ st Greco (C), 45’ st Galvagno (C). Prossimo turno il 29 marzo: Cesena-Empoli, Atalanta-Roma, Fiorentina-Lecce, Verona-Cagliari, Lazio-Inter, Monza-Torino, Parma-Milan, Sampdoria-Genoa, Sassuolo-Bologna. Classifica: Cesena 57, Torino 56, Roma 55, Inter 49, Genoa 46, Lazio 43, Parma 37, Sassuolo 37, Empoli 33, Monza, 29, Lecce 28, Atalanta 27, Fiorentina 27, Hellas Verona 26, Milan 25, Bologna 25*, Cagliari 20, Sampdoria 19* (*una gara in meno).

Under 17 campionato fermo. Classifica: Juventus 47*, Genoa 39, Torino 37*, Cesena 34, Sassuolo 30*, Sampdoria 29, Bologna 26, Parma 23*, Modena 23*, Spezia 19, Pisa 17*, Reggiana 11*, Carrarese 10* (*una gara in meno).

Under 16 Torino-Cesena 1-0. Cesena: Bianconi, Ricci (32’ st Balzoni), Terni (28’ st Ballacci), Gjergji (11’ st Lombardo), Laghi, Parisi, Casadei (32’ st Morigi), Minzoni, Obbi (28’ st Gadaleta), Favale (32’ st Manservisi), Conte (11’ st Bombardini). All: Magi. Rete: 24’st Costantino (T). Classifica: Juventus 51*, Bologna 38*, Modena 36, Parma 34, Torino 33*, Genoa 32, Sassuolo 25*, Sampdoria 23, Spezia 23*, Reggiana 20*, Cesena 19*, Pisa 19*, Carrarese 13* (*una gara in meno).

Under 15 Torino-Cesena 2-2. Cesena: Odowa (1’ st Rapisarda), Zannoni (28’ st Civinelli), Rossini (28’ st Monaldi), Tenti (9’ st Cassano), Venturelli, Murgia (36’ st De Pasquale), Okolo, Succi, Tesei (9’ st Ciccarese), Spero, Zarattini. All: Zanetti. Reti: 32’ pt Gambino (T), 37’ pt Santagata (T), 22’s t Zarattini (C), 41’ st Venturelli (C). Espulso 40’ st Gambino (T). Classifica: Juventus 52*, Parma 46, Bologna 39*, Cesena 32*, Modena 32, Sassuolo 31*, Torino 29*, Genoa 25, Pisa 23*, Spezia 21*, Sampdoria 18, Reggiana 18*, Carrarese 7* (*una gara in meno).