Successo di Cosimo Bombara allo Slalom di Forlì

Dopo quattro vittorie nel rally, nel corso del 2024, ora Cosimo Bombara, 31 anni, autista dell’ombrellificio Magnani di Calisese di Cesena, residente a Savignano, dopo avere vinto per sei anni consecutivi il trofeo Rally Trs di San Marino, ha vinto la corsa Slalom rally Rocca San Casciano, in provincia di Forlì e si è classificato primo di classe gruppo A7 e sesto assoluto su cento concorrenti. Ora, dopo avere vinto il rally di Modena, si trova in testa al campionato e si appresta ad affrontare la seconda gara del campionato italiano Rally Appennino-Reggiano a Reggio Emilia in zona 6. Dice: "Corro con la mia Renault Clio preparata sempre dalla Proline di Andrea Urbinati di San Marino". Cosimo Bombara ha presentato il suo programma di corse e l’auto che lui definisce potentissima, presso la pizzeria Coccinella di Enzo Cimino nel quartiere Cesare di Savignano. "Enzo Cimino – continua – è il mio sponsor e mi sembrava giusto fare la festa presso la sua pizzeria. Le prossime gare avranno luogo il 2 e 3 agosto a Salsomaggiore in provincia di Parma e il 13 e 14 settembre al Rally dell’Appennino Bolognese a Bologna. E se tutto andrà ok, come mi auguro, parteciperò alla finalissima in Sicilia al Rally del Tirreno a Messina. Un ringraziamento va anche ai soci del circolo Acli di San Giovanni in Compito di Savignano perchè in ogni rally mi seguono e tifano per me". Cosimo Bombara prima ha iniziato a correre in bici a soli 8 anni, con le varie società dalla Fiumicinese alla Sidermec al Pedale Riminese fino alla Virtus Villa. Dieci anni fa aveva deciso di fermarsi per pensare al suo futuro. Seppure giovanissimo prese in mano la gestione del Bar delle Rose a Savignano, avvalendosi del supporto dei genitori Domenico e Francesca che fino a poco prima avevano gestito il Bar Sporting, ex B+ar Romagna sulla via Emilia. Durante il periodo del Covid lasciò il bar per fare l’autista. Dieci anni fa lasciò la bici per dedicarsi al rally.

Ermanno Pasolini