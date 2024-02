Successo meritato, Napoli gioisce: "Stasera i ragazzi hanno dato tutto"

Anche al Romeo Neri il Cesena impone la sua legge e prosegue la sua corsa: capolista solitaria con ben +12 sulla Torres che nel pomeriggio ospita la Juventus Next Gen. Le reti segnate da Adamo e Shpendi permettono ai bianconeri di avvicinarsi al turno infrasettimanale in casa con l’Arezzo martedì alle 20,45 con la fiducia al livello massimo. nel 2024 il Cesena non ha mai subito reti.

Mister Michele Napoli ha confermato la sua tradizione di imbattibilità quando si trova a sostituire Mimmo Toscano che ieri era squalificato e ha assistito al match in tribuna e a fine gara è stato chiamato sotto la curva a festeggiare con i tifosi impazziti dalla felicità. Da quando Toscano e il suo vice Napoli guidano il Cesena in campionato con il Rimini hanno vinto quattro derby su quattro. "Voglio ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto – ha detto il secondo allenatore del Cavalluccio dopo il derby finito 0-2 per Cesena –. Hanno dato tutti il massimo e se siamo dove siamo in classifica è proprio per questo, la prova è stata di grande compattezza".

D’altra parte mister Toscano aveva avvertito tutti, in primis i ragazzi, che non si sarebbe trattato di un impegno semplice, sotto la gestione Troise in casa il Rimini aveva perso solo con il Gubbio a dicembre, ieri è stato sovrastato. Sono pure passate inosservate le pesanti assenze in campo, tra squalifiche e infortuni: Silvestri, Varone mentre Kargbo e De Rose sono rimasti in panchina acciaccati.

"Non era scontato – conferma Napoli – ma sapevamo che chi sarebbe andato in campo avrebbe dato tutto quello che poteva. Noi li vediamo tutta la settimana allenarsi, eravamo sicuri che sarebbe stato cosi".

Il Cesena ha giocato in anticipo ma Napoli non vuole guardare cosa potrà succedere oggi sugli altri campi, che si tratti della Torres o meno, i bianconeri devono pensare solo a se stessi: "Lasciamo le chiacchiere agli altri, non guardiamo in giro e pensiamo solo a noi stessi".

Non è una novità che Daniele Donnarumma figuri fra i migliori, a partire dall’assist per il gol di Adamo: "Ero in debito io con lui di un caffè, magari adesso lo deve lui a me – ironizza Donnarumma – ma questo non conta, l’importante è il risultato della squadra".

Piovono i complimenti sul numero sette del Cesena, che ha sfiorato il terzo gol con una azione travolgente fermata solo dalla traversa: "I complimenti fanno piacere ma lascio agli altri i giudizi – conclude – ho aiutato in fase difensiva perché quando serve va fatto. Se dovesse servire sono disposto anche a stare per tutta la partita dietro. L’importante è sempre la squadra".

Roberto Daltri