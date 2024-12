Successo Nuova Virtus. Battuta Borgo Val di Taro

Importante successo per la Nuova Virtus Cesena che nel campionato di basket di serie B femminile ha espugnato con autorevolezza (54-78) il campo della diretta concorrente Borgo Val di Taro, allungando così il vantaggio in classifica da 2 a 4 punti. La squadra di coach Chiadini è dunque arrivata quota 12, che valgono il quarto posto nella graduatoria in una corposa coabitazione con Rimini, Castel San Pietro e Valdara.

La partita. La Fse Nuova Virtus comincia il primo periodo consapevole di non poter concedere alle padrone di casa di gestire i ritmi della partita, e così nei primi 4 minuti piazza un parziale di 0-16 praticamente in apnea che ha già in partenza indirizzato le sorti dell’incontro (7-24 al 10’). Col binario giusto velocemente imboccato, la squadra cesenate è comunque rimasta concentrata, riuscendo sempre a costruire ottime soluzioni di tiro, anche se nel secondo quarto le percentuali sono leggermente calate rispetto a quelle dei dieci minuti iniziali. Valtarese ha così visto il divario aumentare progressivamente, tanto da arrivare a metà gara già con 25 punti di distacco (17-42 al 20’). Nella ripresa le padrone di casa hanno provato a riaprire i giochi aumentando i regimi del motore, ma le energie spese in attacco si sono fatte sentire in difesa, con le virtussine che dunque non hanno avuto difficoltà a gestire l’ampio vantaggio acquisito (33-60 al 30’). Nell’ultimo periodo la Fse Cesena prima ha toccato il massimo vantaggio di 31 punti, per poi farsi rosicchiare una decina di punti dalle padrone di casa che con tre triple consecutive e un gioco da 3 punti di Palacios si sono riavvicinate fino al -18: a quel punto un minuto di sospensione di coach Chiadini ha riportato la giusta concentrazione nel gruppo, che ha terminato la gara con un rassicurante +24.

Il tabellino della Fse Progetti Nuova Virtus Cesena: Gori 3, Giorgini, Clementi 7, Pollini 5, Battistini 8, Cedrini 3, Duca 16 (+14 rimb), Andrenacci 10 (6 rimb, 7 assist), Mezzini 4, Currà 12 (+7 rimb), Bianconi 7, Morri 3. All: Chiadini. Ass: Andreoli.