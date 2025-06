Successo per il Campionato nazionale e l'International Teamgym Cup a Cesenatico

Nell’anno dei record, che ha visto per la prima volta oltre 800 atleti partecipanti, provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero, in riviera sono stati un successo il Campionato nazionale di Teamgym e l’edizione 2025 dell’International Teamgym Cup. Le manifestazioni, organizzate dalla Fisac, la Federazione italiana sport acrobatici e coreografici, si sono svolte negli impianti sportivi dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, dove si sono sfidate le squadre di 34 società sportive, provenienti da Italia, dalla Repubblica Ceca e dall’Estonia, con atlete che partecipano anche ai Campionati Europei ufficiali dell’Unione Europea di Ginnastica.

La Coppa internazionale è sponsorizzata dall’Accademia Acrobatica ed è molto ambita, in quanto le vincitrici ed i vincitori si aggiudicano una settimana gratuita di vacanze sportive a Cesenatico. In cabina di regia ci sono Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella, i quali hanno maturato una grande esperienza in questa disciplina, che hanno portato loro per primi in Italia nel 2001, quando ancora non era conosciuta nella Penisola. Nel Campionato nazionale, nella varie categorie distinte per età anagrafica e livello agonistico, tutte le società partecipanti hanno fatto vedere la crescita del loro lavoro, in quanto nei vari profili è stata apprezzata l’evoluzione generale. Questo significa che la Fisac, gli istruttori ed i preparatori, hanno fatto un ottimo lavoro, il livello tecnico si sta alzando e sono tangibili gli investimenti fatti sul Teamgym. Tutte le squadre straniere giunte in riviera sono state molto contente e hanno già confermato che torneranno il prossimo anno, a testimonianza dell’ottimo livello raggiunto.

Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella sono molto soddisfatti: "Fra le squadre vincitrici l’Olympia Gambettola ha conquistato il primo posto all’International Teamgym Cup con la squadra Open dei piccoli nati dal 2016 al 2013, formata da Gloria Feri, Giulia Francesca Morosan, Agata Rocchi, Valentino Zavaglia, Cloe Bertozzi, Perla Fiorini e Ingrid Gjonaj, che si sono imposti anche su compagini di atleti più grandi; e con il Trio nella categoria Junior dove hanno conquistato l’oro le atlete Giada Carraresi, Lisa Moro, Alessia Zani, Ambra Carraresi ed Eva Gori".

Questo eclatante risultato, è stato raggiunto grazie all’ottimo lavoro dei tecnici Elisa Bonoli ed Eva Luna Maestri. Intanto, sempre all’Accademia Acrobatica di Cesenatico, proseguono gli allenamenti collegiali delle squadre nazionali Fisac, in vista delle competizioni che si svolgeranno all’estero. In previsione ci sono importanti trasferte in Danimarca, in Svezia e altre nazionalità. Le atlete singole, per i rispettivi club, parteciperanno invece alle trasferte in Francia, Estonia e Repubblica Ceca, per le prove a squadre che inizieranno il prossimo autunno e che dovranno quindi essere preparate fin da ora.

Giacomo Mascellani