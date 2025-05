Successo per il Judo Kodokan Cesena alla manifestazione di Bibbiano

Il Judo Kodokan Cesena ha raccolto il pieno di soddisfazioni alla recente manifestazione di judo per bambini e ragazzi a Bibbiano organizzata dall’associazione sportiva Uchi Oroshi.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi bambini, tutti animati dalla voglia di praticare questo sport e di misurarsi con i coetanei. Gli incontri si sono svolti in un clima di grande sportività e rispetto reciproco, coi giovanissimi atleti che hanno dato il massimo in ogni incontro.

Alla fine delle competizioni, ognuno ha ricevuto una medaglia, un riconoscimento per la partecipazione e l’impegno. Inoltre, per rendere la giornata ancora più speciale, è stata offerta una merenda per tutti i partecipanti, un momento di relax e di socializzazione dopo l’intensa attività sportiva.

Gli accompagnatori dei giovani judoka, il maestro Vladimiro Burioli e la presidente Raffaella Molari, si sono detti estremamente soddisfatti della partecipazione e del comportamento dei loro tesserati. "È stato un piacere vedere i nostri bambini così entusiasti e motivati - hanno dichiarato - Siamo orgogliosi di vedere come il judo stia crescendo e prendendo piede tra i più giovani".

La partecipazione alla manifestazione è dunque stata un’esperienza preziosa per i judoka del Kodokan perché hanno avuto l’opportunità di misurarsi con altri bambini e di imparare nuove tecniche e strategie. Il Kodokan continua a lavorare per promuovere lo sport tra i più giovani e per formare atleti di talento e di carattere.

"Abbiamo dimostrato di essere una scuola di judo seria e dinamica - ha aggiunto la presidente Raffaella Molari - I giovani atleti hanno dimostrato di avere grande potenziale e di essere animati da una forte passione per lo sport, grazie anche quanto trasmesso loro dagli insegnanti Vladimiro Burioli, Moreno Montalti e Diego Casadio (cintura nera terzo dan). Il Judo Kodokan continuerà a lavorare per sostenere e promuovere lo sviluppo dei suoi giovani atleti".