Successo per la corsa di fine anno

Come ci si prepara al capodanno? Di corsa. Nel senso con le scarpette da ginnastica ai piedi e la tenuta di chi ha intenzione di bruciare calorie fino all’ultimo frammento del 2023. La mattina del 31 dicembre, un centinaio di cesenati si sono dati appuntamento davanti all’Ippodromo per partecipare a un evento estemporaneo organizzato dal podista Antonino Guadagnino, che aveva ideato un tracciato lungo una quindicina di chilometri con partenza dalla città e sviluppo sui primi colli con l’intento di favorire la convivialità unita alla voglia di mantenersi in forma anche durante le festività invernali, quando il richiamo delle calde mura domestiche è decisamente difficile da ignorare. Nessuna competizione, niente rilievi cronometrici o medaglie da assegnare: semplicemente, il bello era esserci, e divertirsi. Chi c’era lo ha fatto, nonostante il freddo e la foschia. Alla fine del percorso ad anello è arrivato il momento degli auguri, scambiati davanti a un punto ristoro allestito dove si era partiti. Finire l’anno col sorriso è un ottimo biglietto da visita da presentare all’inizio del 2024.

l.r.