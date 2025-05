Successo per la prima edizione de 'La Social Pedalèda' sulla ciclovia del Pisciatello

E’ stata un successo la prima edizione de ’La Social Pedalèda’, la corsa soft in bicicletta disegnata sulla ciclovia del Pisciatello, che ha visto oltre 200 ciclisti partire da Cesena per raggiungere il porto canale di Cesenatico. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, sfruttando la nuova ciclovia che si snoda nelle campagne dei due più importanti centri del comprensorio. L’evento, ideato da Andrea Piccinini e Michela Pentericci, conosciuti online come Bike like a couple, e organizzato in collaborazione con Legambiente Forlì-Cesena, Matilde Studio e la manifestazione ’Azzurro come il Pesce’, si è svolto in un clima di grande serenità, allegria e partecipazione condivisa.

A dare il via alla pedalata, dal cuore di piazza della Libertà a Cesena, è stato il saluto del sindaco Enzo Lattuca, mentre all’arrivo in piazza Ciceruacchio a Cesenatico i partecipanti sono stati accolti dal sindaco Matteo Gozzoli, a sottolineare il valore istituzionale e territoriale dell’iniziativa. Il gruppo ha pedalato in sicurezza lungo un percorso di circa 20 chilometri, prevalentemente su pista ciclabile, scortato dalla Polizia locale nei punti più critici. L’atmosfera è stata quella di una giornata all’insegna dello stare insieme, della scoperta del territorio a ritmo lento e della promozione di un modo diverso di vivere gli spostamenti. All’arrivo, molti hanno approfittato dello spazio riservato per pranzare all’interno della manifestazione ’Azzurro come il Pesce’, mentre i primi 100 iscritti hanno potuto gustare un menù convenzionato nella biblioteca comunale di Cesenatico e ricevere la t-shirt ufficiale dell’evento, realizzata grazie al contributo dell’azienda Styma di Cesena. Molto apprezzati anche i campanelli da bici offerti da Bosch eBike Systems, distribuiti alla partenza come gadget ricordo. Andrea Piccinini e Michela Pentericci sono soddisfatti: "La partecipazione calorosa e l’assenza di criticità organizzative confermano che La Social Pedalèda ha colto nel segno, unendo sport, natura e impegno per un futuro più sostenibile. Ringraziamo tutti coloro che hanno pedalato con noi, i Comuni di Cesena e Cesenatico che hanno patrocinato l’iniziativa edi partner che hanno reso possibile questa giornata. La Social Pedalèda tornerà il prossimo anno, più social che mai".

"Sono davvero molto contento del successo di questa prima edizione – ha detto Enzo Lattuca –, un evento che ha saputo coinvolgere famiglie e ciclisti di tutte le età e livelli, confermando la vocazione del nostro territorio alla bicicletta. La possibilità di percorrere in bicicletta, in sicurezza, il tratto da Cesena a Cesenatico, è una delle tante opportunità che valorizzano la bellezza del nostro paesaggio, ed è anche un segno tangibile di come la bicicletta possa unire le persone, mettendo al centro il piacere di stare insieme all’aria aperta". Soddisfatto anche Matteo Gozzoli: "Un grande successo, speriamo che questo momento di condivisione, di sport all’aria aperta e di educazione alla mobilità sostenibile diventi una piccola tradizione di Cesena e Cesenatico".

Giacomo Mascellani