Sugarpie & Candymen sul palco del Jazz Club

Mercoledì sera al Jam Session di Cesenatico si tiene un appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco Capiozzo. Sul palco a partire dalle 21.15 si esibirà Sugarpie & The Candymen, formazione composta dalla cantante Lara Ferrari, Jacopo Delfini alla chitarra gipsy, Renato Podestà alla chitarra jazz e banjo, Jacopo Sgarzi al contrabbasso e Roberto Lupo alla batteria. È un gruppo di artisti di notevole spessore che hanno suonato nelle maggiori piazze e club d’Italia. Il loro ultimo album è "Something’s Cookin’", in cui hanno creato un mondo sonoro che va dal soul al blues elettrico. La partecipazione al concerto è aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure recandosi direttamente al locale di viale Trento affacciato sui Giardini al Mare. Il successivo appuntamento della rassegna jazz al Jam Session è in calendario mercoledì 2 aprile, con il Cristian "Cicci" Bagnoli Trio, composto da Cristian Bagnoli chitarra e voce, Marco Dirani al basso e Chicco Capiozzo alla batteria. Sabato 12 aprile torneranno invece la cantante Joy Salinas in trio con il batterista Chicco Capiozzo e Ricky Burattini alle tastiere.

Giacomo Mascellani